Guardia di Finanza, il nuovo comandante della Tenenza di Mirandola è Amedeo Torresi

MIRANDOLA – ll sottotenente Amedeo Torresi ha assunto il Comando della Tenenza di Mirandola della Guardia di Finanza, reparto con competenza anche sui comuni di Camposanto, Concordia, Finale Emilia, Medolla e San Felice.

Il neo Ufficiale è arrivato nella nuova caserma di Via Fulvia dopo una quasi trentennale esperienza a Bologna, dove ha prima svolto servizio in articolazioni del Nucleo di Polizia Tributaria deputate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, delle frodi fiscali e degli illeciti nel comparto della spesa pubblica e in seguito è stato impiegato presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dell’Emilia-Romagna.

Lascia, invece, l’incarico il luogotenente Cariche Speciali Giovanni Mattioni. L’Ispettore continuerà ad operare a Mirandola, quale Comandante del Nucleo Mobile della Tenenza. L’arrivo dell’Ufficiale, al quale si è aggiunta anche l’assegnazione di un neo-finanziere, si inserisce in un processo di potenziamento del reparto del Corpo nell’area nord della provincia di Modena.

