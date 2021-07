Incidente in autostrada, carico di patate disperso sulla carreggiata della A1

LUNEDI 12 LUGLIO 2021 – Da poco più delle ore 5 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono impegnati in corsia nord A1 in corrispondenza dello svincolo con la A22 per un mezzo pesante uscito di strada.

Il conducente è stato estratto da Vigili del Fuoco e affidato a sanitari 118. A

Gravi disagi a circolazione per il carico patate disperso sulla sede autostradale.

