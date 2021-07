Lavori di manutenzione sulla Sp 468 all’intersezione con la Sp 12 di Soliera

CARPI – Partono oggi, giovedì 1 luglio, a Carpi, i lavori di manutenzione stradale sulla provinciale 468 nel tratto all’intersezione con la strada provinciale 12 di Soliera, per la sostituzione di barriere guard rail danneggiate.

Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla provincia di Modena, è istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, che sarà attivo nelle ore diurne durante le fasi di lavoro, fino alla conclusione dell’intervento, prevista per la giornata di sabato 3 luglio.

L’intervento fa parte del piano di manutenzione delle strade della Provincia di Modena per l’anno 2021, per complessivi sei milioni di euro. La Provincia, ad aprile, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di Statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, tra il bivio con la strada provinciale 40 a Lama Mocogno e l’innesto con la strada provinciale 324 a Pievepelago, con una riduzione complessiva dei chilometri in gestione passata da 1.026 a 928 chilometri.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017