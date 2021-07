Lavoro, Corti (Lega): “Irregolare il 75% delle cooperative emiliano-romagnole”

Il responsabile regionale del dipartimento anti-mafia della Lega, Stefano Corti, insieme al vice responsabile Matteo Bergamini, interviene con una nota stampa sull’allarme lavoro irregolare in Emilia-Romagna, lanciato dalla Cgil:

“Il grido d’allarme lanciato dalla Cgil sullo stato di salute del settore cooperativo non può restare inascoltato. In Emilia Romagna, in base al Report 2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il 75% delle cooperative ispezionate risulta irregolare. Si va dal lavoro nero a forme di evasione fiscale, passando per truffe contributive e scorciatoie in tema di sicurezza sul lavoro. Di fronte a questi dati occorre da un lato aumentare i controlli, dall’altro incentivare l’uso di strumenti che favoriscano l’emersione del nero come, ad esempio, i voucher. Il dilagare di cooperative irregolari è pericoloso per diversi motivi, due su tutti. Da un lato la presenza di attività economiche che non rispettano le regole crea un effetto distorsivo sulla concorrenza, falsando il mercato, dall’altro – fatto ancor più grave – apre la strada all’ampliamento delle infiltrazioni delle criminalità organizzata in settori caratterizzati spesso da una forza lavoro poco qualificata e facilmente ricattabile. Se vogliamo porre un argine a questi rischi occorre agire in fretta, anche mettendo da parte la retorica sulla ‘diversità positiva’ del modello cooperativo”.