Medolla, letture per bambini nei parchi cittadini nei giovedì di agosto

MEDOLLA – Ha preso il via giovedì 22 luglio, a Medolla, l’iniziativa “Indovina chi legge…al parco?” L’iniziativa prevede, nei parchi cittadini, letture per i bambini dai 3 ai 10 anni condotte dai genitori della scuola primaria che si sono offerti volontari. I prossimi appuntamenti sono per: giovedì 5 agosto, al parco dei Gelsomini, in via Modena; giovedì 19 agosto, al parco del Salice, in via Bellini, e giovedì 26 agosto, al parco dei Melograni, in via Bruino. L’ingresso è gratuito, ma ogni famiglia dovrà portare con sè gel igienizzante, mascherine e cuscini per la seduta. In caso di maltempo, le iniziative saranno sospese.

