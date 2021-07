Medolla, maxischermi per Italia-Inghilterra: iniziativa sospesa

MEDOLLA – Anche domenica 11 luglio a Medolla era inizialmente prevista la possibilità di seguire su maxischermo la finale degli Europei di calcio tra la Nazionale italiana e l’Inghilterra, con fischio d’inizio alle ore 21, ma l’iniziativa è stata per il momento sospesa. Come per la semifinale con la Spagna, i maxischermi medollesi dovevano essere due: il primo in piazza Fellini, con i volontari della Pro Loco a curare l’ingresso all’area, gratuito fino a esaurimento dei 120 posti a sedere; il secondo in piazza Garibaldi. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati.

