Meteo, nuova impennata delle temperature nel weekend

E’ prevista per il weekend 24-25 luglio una nuova impennata delle temperature in Emilia-Romagna, anche nei territori della Bassa modenese. In provincia di Modena, le colonnine del termometro potrebbero toccare già nella giornata di sabato quota 36-37 gradi; stesse temperature previste anche a Bologna, dove, riporta l’Ansa, l’Azienda Usl ha già allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana, oltre agli Hub e ai centri vaccinali interessati.

