Mirandola, La Zerla e Sicurform Italia collaborano per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà

MIRANDOLA – Formazione, lavoro, ma anche tanta attenzione al sociale. Per La Zerla, cooperativa sociale di Mirandola, e Sicurform Italia Group, azienda operante a livello nazionale nei settori della formazione e

assistenza alle aziende nell’ambito delle politiche del lavoro, la sfida insieme raccolta punta a due precisi

obiettivi: da un lato offrire alle aziende interessate ad assolvere l’obbligo di assunzione delle persone fragili

e vulnerabili percorsi economicamente e socialmente innovativi; dall’altro garantire le giuste

professionalità e soluzioni gestionali dei percorsi di inserimento lavorativo, contando in questo, sulla

ventennale esperienza di La Zerla, cooperativa sociale universalmente riconosciuta come primario luogo

per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà dell’intera Bassa modenese.

Sicurform, molisana di Campobasso, ma ora operativa anche a Mirandola, è specializzata nell’analisi dei

fabbisogni occupazionali e formativi delle aziende. In questo contesto, insieme a La Zerla, ha disegnato un

nuovo, originale percorso occupazionale Legge 68, con l’obiettivo di tenere insieme avviamento al lavoro e socialità, offrendo un servizio di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Il tutto, supportato da

specifiche attività di consulenza finalizzata alla ricerca, individuazione e coinvolgimento di organizzazioni

interessate all’assunzione in convenzione Legge 68 di persone fragili e vulnerabili

Il progetto “La Zerla-Sicurform” è rivolto a tutte le aziende interessate ad assolvere l’obbligo di assunzione delle persone fragili e vulnerabili, garantendo alle stesse aziende percorsi di affiancamento nella gestione, predisposizione e presentazione di tutta la documentazione.

