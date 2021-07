Pista ciclabile interrotta a Concordia causa incidente stradale

CONCORDIA SULSECCHIA – A causa di un incidente stradale avvenuto nella notte a Concordia in Via Martiri della Libertà, in prossimità della frazione di Fossa, è stato danneggiato un tratto del guard-rail che separa la pista ciclabile dalla strada.

In questo momento un pezzo del guard-rail occupa una porzione della pista ciclabile. L’ufficio tecnico comunale e la Polizia Locale stanno provvedendo a posizionare l’opportuna segnaletica.

In attesa della rimozione del pezzo e il ripristino della viabilità, invitiamo i ciclisti e gli automobilisti a prestare la massima attenzione.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017