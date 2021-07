Ravarino, lavori all’ex casa protetta “Dalla Chiesa”: chiusi i parchi tra le vie Costa, Gramsci, Muzzioli e Dante

RAVARINO – Sono chiusi dallo scorso 19 luglio, fino al prossimo 11 agosto, a Ravarino, i parchi tra le vie Costa, Gramsci, Muzzioli e Dante. La chiusura è dovuta agli urgenti lavori di rimozione del rivestimento esterno dell’ex casa protetta “C.A. Dalla Chiesa” attualmente in corso. Considerato che l’immobile oggetto d’intervento è circondato da aree verdi pubbliche e sentito il coordinatore della sicurezza, il Comune di Ravarino ha ritenuto necessario, in via precauzionale, limitare l’accesso ai parchi per il periodo di esecuzione dei lavori.

