Ricettazione e porto di strumenti atti allo scasso: denunciato un 67enne

MODENA – Nel pomeriggio di venerdì 23 luglio, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale hanno denunciato alla procura della Repubblica un 67enne modenese.

Durante un servizio perlustrativo lungo Corso Canalchiaro, i militari hanno notato una persona con uno zaino il cui atteggiamento guardingo e sospetto non è passato inosservato. I Carabinieri hanno quindi deciso di identificarlo e controllarlo, procedendo alla perquisizione degli effetti personali.

L’intuito dei militari è stato efficace, poiché all’interno dello zaino è stato rinvenuto un computer del valore di circa 2000 € e una una serie di attrezzi del tipo di quelli generalmente utilizzati per aprire o forzare serrature, oggetti per i quali la persona non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per successivi e più accurati accertamenti nel corso dei quali è stato appurato che il computer risultava rubato poche ore prima da un’auto in sosta nel Comune di Formigine. Il computer è stato quindi restituito al proprietario e l’uomo dovrà rispondere dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

