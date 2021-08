Ampliamento discarica Finale Emilia, Cavazzoli (FdI): “Resisteremo con atti concreti”

FINALE EMILIA – Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Finale Emilia, il consigliere di maggioranza Giorgio Cavazzoli è intervenuto sul tema dell’ampliamento della discarica. Questo il contenuto del suo intervento:

“Chi si è costituito per resistere al ricorso è la Regione Emilia-Romagna, oltre chiaramente a Feronia. La Regione Emilia-Romagna non è governata dallo Spirito Santo; questa discarica non l’ha portata lo Spirito Santo. Questa discarica l’ha portata una certa amministrazione. Visto che, se verrò rieletto, mi trasferirò a Finale Emilia, non voglio vivere in un Comune pattumiera, in cui i miei figli e i miei nipoti troveranno falde acquifere contaminate dalla discarica, che qualcuno ha portato perchè magari si pensava che questi debiti si potessero pagare con i ricavi di Feronia. Non è così: noi siamo per la pulizia dell’ambiente, oltre che amministrativa. Siamo totalmente contrari a questa discarica. Noi saremo, non solo con striscioni, ma anche con atti concreti, contro questa discarica, finchè ne avremo la possibilità. Resisteremo per i cittadini. L’avvocato Graziosi ha fatto il suo lavoro con una professionalità ineccepibile”.