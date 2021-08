Autotrasporto, Ruote Libere: “Mancanza di autisti dipende dai bassi riconoscimenti economici”

“Quanto si legge in questi giorni, per chi è del settore ha dell’inverosimile. Come si trattasse di un tormentone estivo, si moltiplicano improvvisamente gli allarmi sulla mancanza di autotrasportatori nel nostro Paese. Il dibattito ha davvero assunto toni surreali: gli autotrasportatori, autisti o artigiani, non ci sono semplicemente perché spesso i riconoscimenti economici sono troppo bassi e a fronte di un lavoro difficile e fatto di sacrifici, non bastano 1.600 o 1.700 euro al mese per rinunciare alla famiglia o ad una attività con carichi orari meno onerosi. Sono poi purtroppo sempre più diffuse pratiche illegali, soprattutto al sud, che nessuno denuncia e che anzi sembrano ormai ordinaria gestione, come per esempio, quella che vede gli autisti costretti a restituire al loro datore di lavoro, parte della paga quando questa rispetta il ccnl considerato evidentemente per qualcuno troppo oneroso. Ebbene, invece di prendere atto di questa banalità, si è deciso di spostare volutamente la discussione sul tema d decreto flussi auspicando l’arrivo di immigrati che possano adattarsi a stipendi da fame”.