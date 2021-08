Caldo nella Bassa, gli alberi aiutano: le rilevazioni del meteorologo Luca Lombroso

CARPI- Le zone urbane provviste di aree verdi comportano un abbassamento della temperatura (da 3 a 5 gradi) rispetto alle zone pesantemente cementificate dell’area industriale: è quanto emerso dall’ interessante tragitto effettuato dal meteorologo Luca Lombroso munito di un meteo-tracker (mini stazione meteo per rilevazioni in mobilità di temperatura, umidità e pressione), sabato 14 agosto in direzione Carpi.

“Si notano vistose differenze, fino a 3-5 gradi in zona di pianura- scrive Lombroso sui social- Sono gli effetti di zone pesantemente cementificate in area industriale”.

“Ma in particolare a fronte di temperature di 36-38 gradi prevalenti nelle stazioni meteo ufficiali– conclude il post del meteorologo- A fianco del canale Carpi l’effetto di acqua e vegetazione limita la temperatura a 33 gradi”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017