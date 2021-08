Cavezzo, camioncino prende fuoco nella zona industriale

CAVEZZO – Un camioncino ha preso fuoco nella serata di martedì 3 agosto, intorno alle ore 20.30, nella zona industriale di Cavezzo, più precisamente in via dell’Artigianato, dove era fermo in sosta. Come dimostra l’immagine sottostante, l’incendio che si è sviluppato ha completamente distrutto il mezzo, ma non è segnalato alcun ferito. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017