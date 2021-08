Finale, Veronesi (M5S): “Questa insicurezza è figlia della Giunta Palazzi. Da noi proposte per la svolta”

Più agenti di Polizia Locale, una cabina di regia tra forze dell’ordine, interventi anti-degrado, un assessorato alla Legalità. Ecco i principali interventi per la sicurezza proposti da Mattia Veronesi, candidato sindaco per la coalizione che unisce MoVimento 5 Stelle, Sinistra Civica e Coraggiosa, Generazione 2030. “Ascoltiamo l’esasperazione nelle voci degli esercenti finalesi – interviene il candidato – e rilanciamo la sicurezza quale diritto fondamentale dei cittadini”.

Prima di illustrare le proposte, il candidato della coalizione traccia in una nota una prospettiva della situazione attuale. “La giunta Palazzi lascia in eredità un corpo di Polizia Locale in stato di agitazione – assicura Veronesi – per indennità non retribuite, mancanza di programmazione e di personale insufficiente”.

Il candidato propone in tal senso un cambio di passo. “Noi vogliamo potenziare l’organico di Polizia Locale fino a soddisfare i livelli minimi di legge che prevedono un agente ogni mille residenti – garantisce Veronesi – rendendo così possibile l’attivazione di un presidio fisso a Massa Finalese. Inoltre, vogliamo che la Polizia Locale sia presente sul territorio e diventi un punto di riferimento per i cittadini per prevenire e anticipare situazioni di pericolo e degrado”.

Veronesi assume però le distanze dalla proposta di Claudio Marco Poletti sul controllo di vicinato. “La collaborazione tra cittadini e Polizia Locale è fondamentale per prevenire situazioni di rischio – taglia corto il candidato della coalizione – ma la sicurezza va garantita da professionisti e vanno evitate facili e pericolose scorciatoie”.

Oltre a proporre più agenti, la coalizione prevede interventi per le telecamere (e non solo). “È fondamentale presidiare i sistemi di telesorveglianza – elenca Veronesi – e mantenere in efficienza la pubblica illuminazione, intervenire in parchi oggi abbandonati come il Carrobbio a Massa Finalese e il Quartiere Ovest a Finale Emilia, investire per creare spazi di socializzazione aprendo il PalaDiversivo a Masa Finalese e ricostruendo il centro sportivo a Finale Emilia. Occorre riqualificare le zone meno frequentate sia del centro sia delle periferie, coinvolgendo i cittadini a partire dalle scuole, passando dalle imprese e dal terzo settore”.

Un punto particolare del programma illustrato da Veronesi risiede nella Legalità, a cui la coalizione intende dedicare un assessorato. “Noi attiveremo una cabina di regia fra la Polizia Locale, l’Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato – conclude il candidato – per rendere più efficace il controllo del territorio. Riteniamo sia un’azione fondamentale per individuare i reati sentinella, aumentando gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, radicata in Emilia-Romagna”.

