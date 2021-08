Green Pass, M5S: “Esercenti non siano responsabili dei controlli”

“Con un emendamento al decreto Green Pass del Movimento 5 Stelle in Commissione attività produttive presso la Camera dei Deputati, a prima firma della collega Maria Soave Alemanno, si prevede che sia esclusa ogni responsabilità e ogni sanzione amministrativa a carico dei titolari e dei gestori delle attività per cui è previsto l’obbligo di richiedere il Green Pass”.

E’ quanto dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Vittorio Ferraresi e Stefania Ascari.

“La possibilità per gli esercenti di chiedere di esibire i documenti di identità, prevista dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, non deve in alcun modo tradursi in attribuzione di responsabilità con applicazioni delle sanzioni previste. Gli esercenti, soprattutto quelli più piccoli, devono già sopportare i costi gestionali e organizzativi delle attività legate alla verifica del green pass, ma non possono in alcun modo subire l’ulteriore fardello di essere ritenuti responsabili anche della verifica dell’identità personale di chi lo esibisce”, incalzano i pentastellati.

“Con questo emendamento sottolineiamo, come sempre da parte del Movimento 5 Stelle, la vicinanza a tutti gli esercenti che in questo ultimo periodo di pandemia hanno fatto, e continuano a fare, enormi sacrifici. Auspichiamo di uscire al più presto da questa situazione evitando il ricadere in ulteriori ondate causate dal virus. Il controllo, ribadiamo, spetta alle autorità pubbliche e non di certo ai cittadini”, concludono i parlamentari.