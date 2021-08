Nuove risorse per la Ciclovia del Sole: dal Ministero arrivano 5,1 milioni di euro

SAN FELICE MIRANDOLA CONCORDIA- Alla Città metropolitana di Bologna arriveranno 5.110.120,56 euro per la riqualificazione dei tratti ciclabili di attraversamento dei centri abitati di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese (esterni dunque al tracciato inaugurato recentemente sull’ex ferrovia Bologna-Verona) e per la realizzazione del tratto appenninico da Casalecchio a Marzabotto.

La convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e Provincia di Modena per la “progettazione e realizzazione dei tratti ciclabili del lotto prioritario della Regione Emilia-Romagna, con finanziamento ministeriale della Ciclovia del Sole” è stata approvata all’unanimità dal Consiglio metropolitano nella sua ultima seduta.

Il Ministero ha anche finanziato tre tratti in regione, per una lunghezza totale di 49 km e nello specifico:

1.Tratto dal confine regionale con la Lombardia da Concordia sul Secchia–Mirandola in territorio modenese;

2.Attraversamento del centro abitato di San Felice sul Panaro in territorio modenese;

3.Attraversamento dei centri abitati di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese, in territorio bolognese;

4.Tratto Casalecchio-Marzabotto in territorio bolognese.

“Con questa decisione – è il commento del consigliere delegato alla Mobilità Sostenibile Marco Monesi – la Città metropolitana di Bologna pone un altro tassello per la realizzazione della Ciclovia del Sole-Eurovelo 7. Gli interventi nei centri abitati incrementeranno la sicurezza e la qualità del percorso recentemente inaugurato mentre la realizzazione del collegamento sud consentirà di connettere Bologna con il tratto già esistente a Marzabotto e con quello di prossima realizzazione da Sperticano a Riola, che dovrebbe partire a fine anno, garantendo di fatto che si potrà percorrere l’intero territorio metropolitano”.

La Regione inoltre, si impegna a reperire specifiche risorse (24.000 euro) per il supporto agli uffici della Città metropolitana per la progettazione degli interventi.