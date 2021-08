Olimpiadi, nuoto: medaglia di bronzo per Paltrinieri nella 10 km

Per Gregorio Paltrinieri arriva un’altra medaglia alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo l’argento conquistato negli 800 stile libero, infatti, nella notte italiana il campione carpigiano ha ottenuto la medaglia di bronzo nella 10 km di nuoto di fondo. Nonostante la mononucleosi che aveva minacciato di fermarlo a poche settimane dalle Olimpiadi, dunque, si chiude con due podi l’esperienza olimpica di Paltrinieri, capace di conquistare una medaglia sia in piscina che in acque libere, primo atleta azzurro ad ottenere questo risultato.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017