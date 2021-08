San Possidonio, cade il controsoffitto nell’hotel che ospita profughi afghani: 2 feriti

E’ di due feriti, due uomini, il bilancio dell’incidente avvenuto domenica mattina all’hotel Concordia di San Possidonio, dove da un paio di giorno sono ospitati 68 profughi afghani che hanno trovato rifugio qui fuggendo dal loro Paese ora in mano ai talebani.

E’ accaduto poco poco prima delle 10, quando in un corridoio ha ceduto una porzione di controsoffitto. Proprio in quel momento due persone -due giovani profughi – si trovavano lì, e sono rimaste ferite. Pare in modo non grave, ma sono stati portati in ospedale di Mirandola per accertamenti.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche vigili del fuoco e carabinieri .

