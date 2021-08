Si tuffa nel fiume e batte la schiena, ferito gravemente 23enne di Bastiglia

Un ragazzo di 23 anni di Bastiglia, nel modenese, D.S.F. le iniziali, è rimasto gravemente ferito domenica durante una gita con gli amici alle Cascate del Golfarone, nel reggiano.

Il ragazzo si è tuffato da una roccia ma non si è accorto che il livello del fiume era troppo basso. Per questo ha battuto violentemente la schiena nell’impatto con il greto.

Immediati i soccorsi chiamati dagli amici. E’ arrivata la Croce Verde di Villa Minozzo con l’automedica di Castelnovo Monti. Attivato anche il Soccorso Alpino. I soccorritori hanno stabilizzato il ragazzo che è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Parma. Non è in pericolo di vita.

Solo qualche giorno un incidente analogo aveva riguardato una famiglia di Cavezzo. Padre e figlia di 32 e 9 anni erano andati a fare una passeggiata proprio alle cascate del Golfarone quando la bambina, attratta dalle rapide, si è avvicinata alla sponda del fiume cadendo in acqua.

Il padre si è immediatamente tuffato per recuperarla ed evitare che la figlia venisse portata a valle dalla corrente, molto impetuosa proprio in quel punto. Fortunatamente l’uomo è riuscito a fermarla, ma ha riportato diversi traumi: in particolare al torace e alla spalla.

Anche la bambina ha urtato contro i sassi riportando un trauma alla colonna e al capo.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017