Ucman, al canile di Mirandola la nuova Carta del benessere del cane e del padrone

La Carta del benessere del cane e del padrone proposta dall’Unione Comuni Modenesi Area

Nord (Ucman), Servizio Popolazione Canina, ha lo scopo di fornire delle linee guida sia per garantire il

benessere del proprio cane che per essere proprietari responsabili e felici.

Essere proprietari di un cane è infatti un onore che comporta anche delle responsabilità ed è per questo che il documento vuole tenere in considerazione anche la serenità della persona che nella vita sceglie di avere al proprio fianco un amico unico.

Il cane ha diritto all’identità, alla salute e al rispetto, così come il padrone ha diritto ad una tutela in

caso di smarrimento e ad un luogo pulito in cui passare il proprio tempo con il proprio cane. La Carta è stata realizzata dal Servizio Popolazione Canina e dai volontari dell’associazione “Isola

del Vagabondo” in occasione dell’inaugurazione del nuovo Canile Intercomunale di Mirandola e verrà consegnata presso la struttura del canile dai volontari.

Nella stessa occasione è stato inoltre realizzato il nuovo Libretto sanitario internazionale di vaccinazione che verrà ugualmente distribuito presso la sede del canile intercomunale. Entrambi i documenti sono scaricabili dal sito www.unioneareanord.mo.it.

