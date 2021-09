A Bomporto il “Remigino” per gli studenti che iniziano le primarie

BOMPORTO – Il “Remigino” per chi comincia la scuola primaria. Domani, lunedì 13 settembre, si rinnova la tradizione dedicata a chi inizia il proprio percorso scolastico: a tutti gli studenti che frequentano le classi prime delle scuole primarie bomportesi verrà consegnato il “Patentino del Remigino”, l’omaggio dell’Amministrazione comunale in ricordo di questa importante tappa per i giovanissimi concittadini.

Il sindaco di Bomporto e l’sssessore alla Scuola consegneranno alle bambine e ai bambini delle primarie di Bomporto, Solara e Sorbara una spilla con scritto “Il mio primo giorno di scuola 13 settembre 2021” e un messaggio di auguri, a ribadire la vicinanza dell’Amministrazione in questo giorno speciale.

Il nome “Remigino” deriva dalla tradizionale data di inizio scuola – in vigore fino al 1977 – il 1° ottobre, giorno di San Remigio, e dall’appellativo di “Remigini” per le bambine e i bambini che iniziavano la scuola.

