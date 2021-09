Finale Emilia, è polemica sulla scelta di Palazzi: “Per Finale ci vorrebbe un vicesindaco di Massa”

FINALE EMILIA- Nei giorni scorsi il sindaco Palazzi ha comunicato, attraverso un video, la scelta di Remo Tralli come suo eventuale vicesindaco in caso di rielezione.

E proprio dal suo “ex braccio destro”- e candidato al Consiglio con la lista civica “Impegno comune”- Mirco Garutti arrivano le più aspre polemiche sulla scelta di Palazzi.

“Anche in questo caso si ha l’ennesima dimostrazione che al sindaco, alla Giunta e ai partiti che lo sostengono cioè la Lega e Fratelli d’Italia di Massa Finalese non gliene frega un’emerita fava- ha commentato su Facebook Garutti- Se avessero avuto a cuore il paese avrebbero proposto un vicesindaco di Massa. Ma questo non è avvenuto. Ma cosa si può pretendere da liste composte prevalentemente da finalesi e addirittura personaggi di Carpi che vogliono governare il Comune”.

“ I massesi dovrebbero ponderare bene la scelta di chi li dovrà rappresentare in Comune”.

.



Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017