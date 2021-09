Calcio e atleti della Bassa: tutte le news nella nuova sezione “Calcio e Sport” di Sul Panaro

A partire dal via ufficiale della stagione 2021-2022, SulPanaro.net seguirà, con risultati, classifiche, news e aggiornamenti, attraverso la nuova sezione “Calcio e Sport”, accessibile dall’homepage del sito, le squadre calcistiche del territorio della Bassa modenese impegnate nei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria (al via oggi, domenica 12 settembre), Seconda Categoria e Terza Categoria (al via il prossimo 19 settembre).

In particolare, sarà impegnato nel Girone B di Eccellenza il San Felice, mentre in Promozione, nel Girone C sono presenti Virtus Camposanto, Cavezzo, La Pieve Nonantola, Quarantolese e Solierese. In Prima Categoria, tra le squadre della Bassa modenese c’è il Ravarino, nel Girone D, mentre in Seconda Categoria, nel Girone E, sono presenti Folgore Mirandola, Polisportiva Solarese, Rivara, Sammartinese e Vis San Prospero. Nel Girone F, invece, c’è il Nonantola Calcio, mentre nel Girone L è presente lo Junior Finale. In Terza Categoria, infine, presenti Centro Polivalente Limidi, Concordia Calcio, Medolla, Novese e Robur La Pieve.

Non solo calcio, però: SulPanaro.net seguirà con articoli e aggiornamenti anche tanti altri sport e, più in generale, tutti gli atleti della Bassa modenese. Per rimanere aggiornato, segui le ultime news nella sezione “Calcio e Sport”.

Per fornire alla nostra redazione qualsiasi segnalazione inerente al mondo dello sport nella Bassa modenese è possibile inviare una mail all’indirizzo: sport@sulpanaro.net

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017