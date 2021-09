Concordia, 15mila euro per la riqualificazione degli arredi urbani

CONCORDIA – Nella variazione di bilancio del mese di luglio, il Comune di Concordia ha stanziato 15mila euro da destinare alla riqualificazione di una parte degli arredi urbani, con l’intento di riqualificare o effettuare manutenzioni straordinarie al patrimonio pubblico. Ad annunciarlo è l’assessora a Scuola, Servizi all’infanzia, Cultura e Comunicazione, Marika Menozzi, attraverso un post pubblicato su Facebook.

Lo scorso anno era già stata realizzata la manutenzione di tutti i giochi presenti nei parchi comunali di Concordia, con un investimento di circa 5mila euro. Sempre in ambito giochi, quest’anno ne sono stati installati altri:

– presso l’area verde davanti alla scuola secondaria di primo grado “Zanoni”

– nel parco delle Rimembranze: sono in corso di ultimazione i lavori di installazione dei giochi inclusivi donati da UILDM (l’inaugurazione si terrà il 18 settembre in occasione dello Young Music Festival and Street Food Fest)

– al campo sportivo, dietro alla sala polivalente (siamo in attesa degli attestati di collaudo). Sempre al campo sportivo, prosegue il cantiere di realizzazione della nuova palestra e sono stati stanziati in bilancio 100mila euro per la riqualificazione della pista di pattinaggio.

Con lo stanziamento di 15mila euro effettuato a luglio, saranno installati al parco Pertini cinque nuovi tavoli picnic (a sostituzione di quello ammalorato e rimosso nel mese di giugno), andando a creare una nuova area ristoro, e saranno sostituite la parti lignee delle panchine di tutti i parchi comunali. La particolarità di questi arredi è che saranno tutti di plastica riciclata. Si avranno così prodotti robusti, resistenti all’acqua e che non necessiteranno di manutenzione frequente. La sostituzione delle panchine avverrà gradualmente nei prossimi due mesi.

Sempre in ottica di cura e manutenzione del territorio, anche per il 2021 l’investimento per gli sfalci delle aree verdi è di 80mila euro, a cui si aggiungono 6mila euro destinati a tre sfalci arginali (oltre a quelli assicurati annualmente da AIPO).

In primavera sono stati stanziati circa 5mila euro per la manutenzione straordinaria del verde e la bonifica dell’area d’ingresso all’area cinofili, adiacente al campo sportivo. Inoltre, si sono da poco conclusi i lavori di fresatura e asfaltatura di via Martiri e via Paglierine per un importo complessivo di circa 230mila euro, finanziati per 189.633 euro da contributo regionale e per 39.642 euro con fondi propri del Comune di Concordia.

Infine, grazie a risorse del MISE per l’efficientamento energetico, nei prossimi mesi verranno realizzati i lavori per la sostituzione di tutti gli infissi della scuola dell’infanzia “Girasole”. Con un investimento pari a 120mila euro, si sostituiranno gli infissi attuali, ormai ammalorati e con problemi di tenuta, per garantire migliori prestazioni energetiche dell’edificio e contemporaneamente assicurare maggiori condizioni di confort e di sicurezza ai bambini e al personale della scuola.

Sempre in ambito scolastico, è in fase di completamento la pista di atletica presso la scuola secondaria di primo grado “Zanoni”, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna.

