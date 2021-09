Concordia, l’appello del fratello del dj Masitti per il rimpatrio della salma

CONCORDIA – A più di quattro mesi di distanza dalla morte del dj di Concordia Davide Masitti, in arte Da Frikkyo, avvenuta in Francia nel mese di maggio, a causa di una ferita al fianco inferta probabilmente da un coltello, la famiglia non ha ancora potuto dargli una sepoltura. La salma del dj, infatti, denuncia il fratello di Masitti, Ermanno, si trova tuttora in Francia e ai familiari non è stato nemmeno reso noto l’esito dell’autopsia. Inizialmente, pochi giorni dopo la morte di Davide Masitti, era stata fermata la sua compagna, sospettata di omicidio, ma poi era stata rilasciata. Attraverso la stampa locale, Ermanno Masitti si rivolge allo Stato italiano e, in particolare, al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, affinchè si trovi una soluzione che consenta il rimpatrio della salma.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017