Maxi rave per ricordare il dj Masitti di Concordia, denunce e un arresto

CONCORDIA – E’ durato tre giorni il maxi rave (illegale) organizzato a Santa Maria a Monte, nel pisano, per ricordare Davide Masitti, in arte Da Frikkyo, dj di Concordia, morto nel mese di maggio, in Francia. Il rave si è concluso nel pomeriggio di martedì 6 luglio, ma per tanti dei 6mila partecipanti totali saranno molte le conseguenze: oltre 1.000, infatti, si legge sulla stampa locale, sono le persone identificate da Polizia e Carabinieri. Tra i partecipanti, cittadini italiani e stranieri, provenienti in particolar modo da Spagna, Francia, Svizzera e Inghilterra.

La società agricola proprietaria del terreno su cui si è svolto il rave ha sporto querela e la Digos provvederà nei prossimi giorni a denunciare tutte le persone identificate, per il reato di invasione di terreni aggravato. Inoltre, i cittadini italiani identificati non potranno rientrare in provincia (Pisa) per i prossimi tre anni. Arrestato, invece, un 38enne straniero, su cui pendeva un ordine di cattura, in seguito ad una condanna a quattro anni e due mesi. Per i partecipanti, conseguenze non solo sul piano giuridico: un 19enne, infatti, sarebbe ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa dopo aver bevuto liquido di raffreddamento per automobili.

