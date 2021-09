Finale Emilia, ennesimo incendio alla centrale a biomasse

FINALE EMILIA – Ennesimo incendio alla centrale a biomassa di Finale Emilia. Intorno alle ore 22 della serata di mercoledì 15 settembre, infatti, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per l’incendio di un cumulo di rotoballe di biomassa nella centrale di via Ceresa, a Finale Emilia. Le squadre dei Vigili del Fuoco giunte sul posto hanno proseguito nelle operazioni di spegnimento delle fiamme per tutta la notte e i lavori andranno avanti anche nella giornata odierna. Non sono segnalati feriti.

