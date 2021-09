Finale Emilia, intervista a Mirco Garutti, a sostegno di Benedetta Pincelli con la lista “Impegno Comune”

FINALE EMILIA – Dopo aver sostenuto alle ultime elezioni amministrative l’attuale sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, ora Mirco Garutti ha presentato una propria lista civica, “Impegno Comune”, che, insieme all’altra lista civica “Ricominciamo Daccapo”, sosterrà la candidata sindaca Benedetta Pincelli.

Come mai ha deciso di interrompere il percorso al fianco dell’attuale sindaco Palazzi?

“Io ho sostenuto Palazzi alle ultime elezioni credendo nel suo progetto e in quello che proponeva. Il problema è stato che mancava la comunicazione con il sindaco, le cose che segnalavo non venivano fatte. L’immobilismo della Giunta, poi perdurato fino ad oggi, non ha permesso di fare ciò che avevamo concordato, quindi me ne sono andato“.

Rifarebbe questa scelta?

“Col senno di poi confermerei la scelta che ho fatto, di cui sono molto contento. Me ne sono andato, anche se qualche mio sostenitore mi ha detto di rimanere per poter incidere, per l’immobilismo della Giunta. Ora sono in campo con la mia lista e appoggio Benedetta Pincelli”.

Come nasce l’idea di una sua lista?

“La mia lista nasce da un’idea dello scorso anno, concepita durante un pranzo con Sergio Gavioli. Poi l’abbiamo coltivata e abbiamo trovato delle persone che secondo noi sono adeguate per ricoprire ruoli importanti in Consiglio comunale e in Giunta. Abbiamo, per esempio, candidato il dottor Enrico Canevazzi, medico di base in pensione, Leonardo Merighi, artista e pittore, che potrebbe essere un ottimo assessore alla Cultura, Daniele Paganelli, consigliere, Mario Sergio, sottufficiale. Puntiamo su professionisti, gente con esperienza che possa prendere in mano a tempo pieno e non part time le situazioni problematiche di Finale Emilia. Abbiamo già in mente i possibili assessori, ho in mente una Giunta di tecnici che abbiano tempo da dedicare a Finale”.

Come posizionerebbe la sua lista nello schieramento politico?

“La nostra è una lista di centro. Abbiamo candidati in qualche caso più di destra e in qualche caso più di sinistra, ma colloco la mia lista al centro. Non siamo di destra o sinistra, siamo una lista civica con persone che vogliono fare qualcosa per Finale Emilia”.

Aveva pensato di candidarsi personalmente a sindaco?

“Non mi sono candidato sindaco perchè ritengo di avere un’influenza più locale a Massa Finalese che non su Finale Emilia e su tutto il Comune. Mi è stato proposto, ma ho preferito appoggiare qualcuno che potesse operare su tutto il Comune”.

Come è arrivata la decisione di sostenere la candidata sindaca Benedetta Pincelli?

“Dopo avere iniziato a pensare ad una possibile lista, insieme a Gavioli ho avuto degli incontri con i rappresentanti di altre liste. La mia idea iniziale, e anche quella di Gavioli, era quella di creare una coalizione di centro: una lista centrale, la nostra, con una di destra e una di sinistra. Poi abbiamo deciso di fare un accordo con Benedetta Pincelli che era maggiormente in sintonia con le nostre idee“. .

Perchè un elettore di centrodestra dovrebbe votare per voi?

“Per decidere di votare per noi potrebbe bastare guardare quello che non ha fatto la Giunta Palazzi. Le liste di destra, inoltre, sono tutte di stampo politico, sarebbe come riconfermare persone che non hanno fatto niente per Finale Emilia”.

Come si comporterà la sua lista in caso di ballottaggio?

“In caso di ballottaggio, per quanto mi riguarda, io spingerò per rimanere neutrali e non apparentarci con nessun partito. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere le associazioni e la cittadinanza nel progetto Finale Emilia. Bisogna dare una spinta a Finale perchè il decoro urbano decolli: c’è bisogno di tutti”.

