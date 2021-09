Finale Emilia, presentate le liste a sostegno del candidato sindaco Poletti

FINALE EMILIA – Sono quattro le liste, senza simboli di partito, che sosterranno Claudio “Marco” Poletti alle elezioni amministrative di Finale Emilia del 3 e 4 ottobre. La presentazione del candidato sindaco e delle liste della coalizione che lo sostiene è avvenuta negli uffici comunali nella prima mattinata di oggi, venerdì 3 settembre. I rappresentanti delle liste “Con Claudio Poletti detto Marco”, “Lista civica Insieme”, “Progetto Democratico” e “Per Cambiare” hanno consegnato ai funzionari del comune i nomi dei 61 candidati consiglieri.

“Sono molto soddisfatto – dice il candidato sindaco del centrosinistra per Finale Emilia Marco Poletti – perché sono addirittura quattro le liste che mi sosterranno in questa difficile corsa per la carica di sindaco: negli ultimi giorni, infatti, alle tre liste che avevano lanciato la mia candidatura si è aggiunta la lista Per Cambiare. Sono contento perché i candidati consiglieri sono tutte persone di qualità, nessuno ha dato la propria disponibilità solo per arrivare al completamento delle liste: tutti hanno le competenze e le capacità per sedere in consiglio. Proprio per questo è nostra intenzione non disperdere il patrimonio delle loro conoscenze: chi si è candidato, infatti, eletto o non eletto in consiglio, andrà a costituire dei gruppi di lavoro, a seconda delle diverse sensibilità rispetto ai temi, che affiancheranno i consiglieri comunali nelle decisioni che ci saranno da prendere e nelle proposte che verranno avanzate”.