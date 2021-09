M5S, l’ex premier Conte a Finale Emilia a sostegno del candidato sindaco Veronesi

FINALE EMILIA – Venerdì 10 settembre, l’ex premier Giuseppe Conte tornerà in Emilia-Romagna per fare tappa nei comuni della provincia di Modena che andranno al voto alle prossime elezioni amministrative e a San Giovanni in Persiceto (BO). Accompagnato dai parlamentari, dai facilitatori agli Affari interni della Regione, Gabriele Lanzi ed Elena Mazzoni, dalla consigliera regionale Silvia Piccinini e degli altri portavoce locali, il leader del M5S darà supporto alle liste del M5S e potrà confrontarsi con i cittadini emiliani.

Dopo un breve incontro a Modena con il capolista candidato a Pavullo, Paolo Cenacchi, e il candidato sindaco, sostenuto anche dal M5S, Stefano Scaruffi, Giuseppe Conte farà la prima tappa a Massa Finalese dalle ore 9.20, dove si svolgerà una passeggiata tra i banchi del mercato cittadino. Alle 9:50 la delegazione si sposterà in quella che è la tappa centrale del tour, Finale Emilia, dove si terrà un incontro alla stazione, che diventerà la nuova casa della Banda Rulli Frulli e Astronave Lab, che avranno modo di presentare al leader del Movimento 5 Stelle il progetto di riqualificazione che coinvolge la cittadina, e successivamente, lungo il tragitto che verrà percorso a piedi per le vie del Comune, al Nuovo Cinema Corso, un luogo storico della città di Finale Emilia. Un gruppo di ragazze e ragazzi amanti del cinema vuole ridargli vita per restituire alla comunità finalese uno spazio di aggregazione sociale e culturale. La tappa di Finale Emilia si concluderà alle ore 10:30 con un punto stampa insieme al candidato sindaco Mattia Veronesi nei pressi di Piazza Verdi.

Il tour si sposterà, quindi, in provincia di Bologna, precisamente a San Giovanni in Persiceto, per l’ultimo appuntamento della mattinata, dove Conte incontrerà la lista locale e la candidata sindaca appoggiata dal M5S, Sara Accorsi.

