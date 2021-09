Massa Finalese, l’autovelox del boom di multe ha avuto successo nel garantire la sicurezza stradale? Ecco un bilancio

MASSA FINALESE – A 3 anni e mezzo dall’installazione dell’autovelox in via per Modena, nella frazione di Massa Finalese, avvenuta nel marzo del 2018, è tempo di effettuare un primo bilancio sui risultati ottenuti: è servito a garantire maggiore sicurezza per chi viaggia sulla sp 468?

In base ai dati forniti dall’Amministrazione comunale di Finale Emilia, che ha deciso per l’attivazione dell’autovelox anche in seguito a due incidenti mortali, uno dei quali, nel settembre 2014, costò la vita ad un bambino di 11 anni che percorreva il tratto in bicicletta, il numero di sanzioni comminate in seguito alle rilevazioni dell’autovelox, dopo un boom iniziale, sarebbe costantemente calato nel corso degli anni (la metà degli introiti va alla Provincia di Modena):

– anno 2018: n. 6.429

– anno 2019: n. 3.873

– anno 2020: n. 2.506

– anno 2021 (al 14.09.2021): n. 1.871

Come spiega il sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi, questi numeri, per l’Amministrazione comunale confermano che l’attivazione dell’autovelox abbia avuto l’effetto sperato, ovvero quello di ridurre la velocità con cui gli automobilisti affrontano quel tratto di via per Modena Ovest, con conseguente maggiore sicurezza stradale per i viaggiatori e maggiore responsabilizzazione degli stessi automobilisti.

