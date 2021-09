Mirandola, acquistate due nuove E-Bike destinate al noleggio al Barchessone Vecchio

La dotazione dei nuovi mezzi a due ruote, si è resa necessaria per incrementare la fruibilità di un servizio comunque utile e così, al tempo stesso, favorire ed incentivare la mobilità sostenibile, unitamente alla possibilità di andare alla scoperta delle Valli mirandolesi in bicicletta.

A ciò si aggiunge anche la possibilità del nolo gratuito risultata molto gradita da parte di avventori e visitatori. I dati infatti vanno nella direzione di un buon apprezzamento: nel 2020, la stagione del Barchessone si è conclusa con oltre 500 noleggi, mentre quest’anno, i noleggi al 31 agosto (nonostante le due settimane centrali del mese di chiusura della struttura) risultano più di 200.

Al Barchessione Vecchio – a San Martino Spino, via Zanzur 36/b – domenica 5 settembre 2021 si terrà il laboratorio dedicato ai bambini, “Workshop di Xilografia”. I più piccoli avranno un pomeriggio per sperimentare una delle più antiche tecniche di stampa in rilievo con l’uso del torchio calcografico. L’iniziativa si tiene in osservanza delle diposizioni covid. la prenotazione è obbligatoria, al numero 320 4325732 oppure allo 0535 29770, o inviando una mail a barchessone@comune.mirandola.mo.it. E’ ancora in corso, invece e sarà visitabile il sabato e la domenica fino al 12 settembre prossimo la mostra organizzata dal Consorzio della Bonifica di Burana, da Museo Archeologico Ambientale, in collaborazione e col patrocinio del Comune di Mirandola, “AQUAE – La gestione dell’acqua dall’Antichità ad oggi nel territorio modenese”, un percorso attraverso i secoli, di come i fatti idraulici si sono intrecciati con gli eventi storici e come questo si possa vedere oggi nei nostri territori, compreso quello delle Valli mirandolesi.