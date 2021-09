Mirandola, incidente alla rotonda: coinvolta anche una bambina di due anni

Incidente alla rotonda di Mirandola l’altro giorno: coinvolta anche una bambina di due anni.

Tutto è accaduto attorno a mezzogiorno alle porte della città, tra via Statale sud e via delle Nazioni Unite. C’è stato l’impatto frontale fra una Jeep e una Opel Meriva. In una delle due auto viaggiava una famiglia, con una bimba di due anni. Lo schianto è stato forte ma per fortuna la piccola non si è fatta nulla.

E’ andata peggio ad altri due occupanti delle vetture incidentate: un 22enne e un 50enne portati il primo a Baggiovara, il secondo a Mirandola.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017