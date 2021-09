Mirandola, tre appartamenti inagibili dopo l’incendio alla palazzina

MIRANDOLA – E’ probabilmente stato causato da un corto circuito l’incendio che si è sviluppato nella giornata di ieri, 3 settembre in una palazzina di Mirandola, in via Barozzi. Sarebbe questa, si legge sulla stampa locale, la prima ipotesi di Vigili del Fuoco e Carabinieri dopo le prime indagini, svolte nella giornata di ieri.

Le fiamme, generatesi a partire da un garage, hanno costretto all’evacuazione di tutti gli appartamenti, tre dei quali, a fine giornata, sarebbero stati dichiarati ancora momentaneamente inagibili. Fortunatamente, però, anche grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco di San Felice, nessuno degli abitanti della palazzina avrebbe riportato gravi conseguenze, anche se una decina di persone sono state accompagnate all’ospedale Santa Maria Bianca per accertamenti dopo aver inalato fumo.

