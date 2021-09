Moda sostenibile e certificazioni: il 6 settembre un incontro per le aziende

CARPI – Qualificare sempre di più le aziende del distretto del tessile-abbigliamento di Carpi per consentire loro di innovare dal punto di vista della sostenibilità nella moda: questo l’obiettivo del nuovo incontro gratuito dedicato agli addetti del settore e previsto per lunedì 6 settembre, alle ore 10:30, presso l’Auditorium della Biblioteca Loria di Carpi.

Promosso da Carpi Fashion System nell’ambito del progetto Laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità del Distretto della moda di Carpi, i relatori saranno Caterina Mazzola e Massimo Garuti, che illustreranno rispettivamente la documentazione da predisporre e gli audit dei clienti l’una, e la metodologia del progetto l’altro.

A seguire verranno fissati degli incontri one-to-one con i partecipanti per sperimentare e validare l’efficacia dell’approccio. Il progetto è realizzato in collaborazione con Fondazione Democenter e il Clust-ER Industrie Culturali e Creative con il contributo della Regione Emilia-Romagna (bando Laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese). Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it

