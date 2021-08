Finale Emilia, il “Nuovo Cinema Corso” è realtà: si inaugura l’8 settembre

FINALE EMILIA- Dopo 15 anni di chiusura, e una ristrutturazione completa, il Cinema Corso di via Matteotti- a Finale- finalmente riapre i battenti.

Dietro al progetto del Nuovo Cinema Corso c’è un gruppo di giovanissimi. Sono tanti, hanno idee concrete e un obiettivo comune: restituire alla comunità di Finale uno spazio culturale, capace di ripopolare il centro e rilanciare l’economia cittadina.

Nel maggio del 2020 il gruppo ha deciso di costituire la Cooperativa PerCorsi– partita inizialmente con i tre soci fondatori Sergio Pisa, Bartolomeo Vultaggio e Francesco Fioratti- e il progetto di rigenerazione del vecchio cinema ha cominciato a prendere forma.

“Non si tratterà solo di un cinema, ma di un centro polifunzionale con una caffetteria, una sala polivalente e un cortile interno– spiega Francesco Fioratti– “Non solo un luogo di svago, ma un centro di aggregazione e di crescita culturale aperto e inclusivo”.

Rinnovato “nel corpo e nello spirito”: i lavori di ristrutturazione del Nuovo Cinema Corso, terminati il 15 agosto, sono stati lunghi e impegnativi ma hanno visto la collaborazione attiva di moltissime aziende della zona: dall’illuminazione all’installazione delle assi in legno del palco, dall’impianto elettrico all’isolamento delle pareti. Tutti hanno contribuito, con grande passione e professionalità, per riportare il cinema agli antichi fasti.

Lo storico Cinema Corso, chiuso nel 2006, ha rappresentato una grande perdita per i finalesi che, per vedere un film, erano costretti a guidare fino a Cento. Forse è anche per questo che in tanti si sono mobilitati per partecipare alla raccolta fondi lanciata dalla Cooperativa lo scorso aprile: “La raccolta era partita un pò in sordina- spiega Francesco- ma poi, grazie alla passaparola, sono stati in tanti i finalesi che mi fermavano per strada pronti a contribuire”. Privati cittadini ma anche cartolerie, pasticcerie, negozi di Finale. E’ proprio vero- soprattutto in questo caso- l’unione fa la forza.

L’appuntamento è quindi mercoledì 8 settembre, dalle ore 12, per l’inaugurazione.

Per permettere a tutti di entrare in sicurezza sarà necessario inviare la propria adesione all’indirizzo mail cinema.corso.finale.emilia@gmail.com.

