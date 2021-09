Pronti nuovi spazi per la palestra comunale di Medolla

MEDOLLA – Sono stati inaugurati con alcune dimostrazioni di karate, ginnastica artistica e scherma i nuovi spazi della palestra comunale di Medolla, al termine dei lavori del secondo stralcio, a completamento della prima parte, messa in sicurezza e restituita alla cittadinanza dopo i lavori post sisma. Oggetto di quest’ultimo intervento l’ala ovest, rimasta al grezzo al termine del primo stralcio, e che vede oggi a disposizione di scuole, associazioni e sportivi medollesi una nuova palestra per corsistica, modulabile in due ambienti grazie a una parete manovrabile, che consente l’insonorizzazione, e quindi la compresenza delle diverse attività di didattica sportiva. Situata al primo piano, la nuova palestra è facilmente raggiungibile dal nuovo ingresso anche per persone disabili o a mobilità ridotta grazie all’installazione di un ascensore. Realizzati anche nuovi uffici, locali tecnici, magazzini-lavanderie, bagni. Migliorata l’efficienza energetica dell’intera struttura, mediante un nuovo impianto fotovoltaico.

Nei saluti iniziali, prima del taglio del nastro, l’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza degli spazi pubblici messi a disposizione della cittadinanza, frutto di programmazione e di ascolto delle esigenze di chi gestisce e vive quotidianamente lo sport medollese, con l’obiettivo di aumentare progressivamente non solo il numero degli sportivi di tutte le età e i servizi a loro disposizione, ma anche le discipline praticate sul territorio comunale.

“Una palestra come questa – ha commentato Vera Tavoni, presidente di Uisp Modena, che ha in gestione la struttura – non è solo luogo di didattica sportiva e salute, ma diventa un presidio importante del territorio, frutto di un dialogo costante e collaborativo con l’amministrazione comunale”.

