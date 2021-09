Sulla Panaria Bassa Sp2, all’altezza di Bomporto, lavori in corso: si va a senso unico alternato fino a novembre

Sulla Panaria Bassa, strada provinciale 2 in Comune di Bomporto, partiranno domani 21 settembre, dei lavori di manutenzione ai ponti sul canale Naviglio e Minutara per la sostituzione dei giunti di dilatazione dei due manufatti.

Durante tutta la durata dei lavori, che si concluderanno entro il mese di Novembre, verrà istituito un senso unico alternato con limite di velocità di 30 chilometri orari in corrispondenza dell’area di cantiere, che interesserà un manufatto alla volta.

Gli interventi sono realizzati dalla ditta Cava Cinghi Snc di Palagano per un importo complessivo di circa 90 mila euro, finanziati con fondi ministeriali.

I due interventi, consistono nel risanamento preventivo della pavimentazione stradale con la fresatura a tutta larghezza e la posa di nuova pavimentazione, contestualmente alla rimozione degli attuali giunti di dilatazione con quelli nuovi, che offrono maggior garanzia di durata contro i danneggiamenti dovuti all’azione dei mezzi spartineve e ai movimenti dell’impalcato. Inoltre saranno realizzate opere di rinforzo della soletta stradale.

Il ponte sul canale Naviglio è composto da tre campate con impalcato in travi prefabbricati in calcestruzzo, con una larghezza dell’impalcato pari a 11,50 metri comprensivo dei marciapiedi esterni e una larghezza della pavimentazione stradalle pari a 9,50 metri, mentre il ponte sul canale Minutara è composto da un’unica campata con impalcato in travi prefabbricate in calcestruzzo, di larghezza pari a 11,50 metri comprensivo dei marciapiedi esterni e di 9,50 di pavimentazione stradale.

Entrambi furono costruiti nel 1990 circa al servizio della tangenziale di Bomporto.

