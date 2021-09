Tornano i narratori per bambini in biblioteca a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – “Cresciamo lib(e)ri” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà a San Felice sul Panaro, nella biblioteca comunale “Campi Costa-Giani” di viale Campi, 41/B, per fare avvicinare i bambini ai libri e alle storie.

Sabato 11 settembre, ore10.30, appuntamento con l’attrice, lettrice, regista e formatrice Alessia Canducci, per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni.

Sabato 30 ottobre, ore 16,30, incontro con l’attore, narratore professionista e formatore Alfonso Cuccurullo, per genitori e bambini dai 7 ai 10 anni.

Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria ai numeri: 0535/86391 – 86392, email: biblioteca@comunesanfelice.net

“Cresciamo lib(e)ri”, organizzata da Sistema bibliotecario Area Nord, Servizio patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna e Nati per leggere, si articola in 18 appuntamenti che si svolgono nelle biblioteche dell’Area Nord.

