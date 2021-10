Appunti di gusto, tutto quello che c’è da sapere del cacao

Duemila anni fa, nel Centro America, un indigeno trovò in una foresta pluviale un frutto dalla forma ovale che sporgeva da un ramo di un albero dal tronco liscio. Aprì il baccello e all’interno vi trovò una sostanza gommosa, profumata e dolce (il burro di cacao) e diverse fave (le fave di cacao) che sbucciò, tosto’ e mise in infusione, creando la prima cioccolata. Pare che i Maya la consumassero calda e che gli aztechi la preferissero fredda.

Nonostante le pochissime testimonianze dirette della civiltà Maya ritrovamenti archeologici, nello specifico illustrazioni, mostrano alcune divinità che reggono fave di cacao; ecco il motivo per cui veniva definito il cibo degli dei.

Secondo la Aidepi, l’associazione italiana che riunisce le industrie del dolce e della pasta il cioccolato è un alimento ricco di nutrienti e di energia, ma anche di stimoli sensoriali.

Consumarlo in dosi moderate gratifica lo spirito, appaga il palato e stabilizza l’umore con un’azione tonico-energetica.

Hai mai provato le Tagliatelle al Cacao? Se sei curioso di provarle, qui trovi una ricetta:

Ingredienti (per 4 persone)

40 gr di cacao amaro in polvere, 360 gr di farina, 4 uova, 5 gr di sale fino, acqua q.b.,50 gr di burro, 20 gr di pinoli, 20 gr di mandorle, 1 scorza di arancia grattugiata

Metti in una ciotola la farina, il cacao, il sale, le uova intere e impasta aggiungendo poca acqua alla volta, fino ad ottenere un composto compatto, liscio ed omogeneo.

Avvolgi la pasta nella pellicola trasparente e lasciala riposare in un luogo fresco per un’ora.

Trascorso il tempo di riposo, ricava con il mattarello o con la macchina per la pasta delle sfoglie di circa 1 mm e adagiale separate sopra un canovaccio infarinato. Arrotola le sfoglie nel mattarello per ottenere dei cilindri di pasta che taglierai con un coltello ben affilato in nidi di circa 1 cm e mezzo.

Srotola i nidi di pasta sul canovaccio infarinato.

Cuocile in acqua salata e condiscile con il burro fuso, i pinoli e le mandorle precedentemente tostate in padella e infine guarnisci con la scorza d’arancia.

Sapevi che da Venerdì 29 Ottobre a Lunedì 01 Novembre 2021 nel centro storico di Modena torna Il Festival Del Cioccolato?

Non perderti la Terza Edizione di ‘Sciocolà’!

