Appunti di gusto, tutto quello che c’è da sapere del tè

Tè, Thè o Tea? La forma corretta in italiano è Tè, con l’accento tonico grave sulla e.

Il tè è una bevanda ricavata dalle foglie della pianta legnosa Camellia Sinensis, inizialmente coltivata in Cina ma poi diffusa prima in tutta l’Asia e poi in Occidente. Esistono al mondo oltre seimila qualità di tè

Intorno al 1800 partì l’importazione della pianta allo scopo di dare inizio ad una coltivazione autoctona e, da questa pianta, intorno al 1930, il botanico Giovanni Briosi, allora direttore dell’Orto Botanico di Pavia, riuscì a sintetizzare una nuova sottospecie che battezzò Camellia thea ticinensis, che era in grado di resistere ai climi freddi della regione.

La coltivazione su larga scala, però, fu resa impossibile dalla differenza di concentrazione delle sostanze chimiche della pianta quando coltivata fuori dal suo habitat.

Dagli anni ‘80, invece, nell’area di Compitese nel lucchese, Guido Cattolica riuscì a creare la prima e unica coltivazione di Camellia sinensis in Italia, resa possibile grazie al particolare microclima ed all’acidità del terreno. La piantagione è visitabile su prenotazione.

Lo sapevi che il tè verde oltre che ad essere un antibatterico naturale, possiede una scarsa quantità di teina e solo il 10-15% di caffeina?

Sapevi che la rosa Hume’s blush tea-scented China la capostipite delle rose tè, oltre a rifiorire in maniera generosa anche in autunno, diffonde nell’aria una piacevole fragranza di tè verde fruttato?

Sapevi che esiste la professione del Tea Sommelier?

L’ho scoperto da Paola Agus, di origini orgogliosamente sarde residente nel modenese, laureata in chimica farmaceutica e Tea sommelier per diletto, appassionata degli effetti benefici dei vari tipi di tè che mi ha raccontato che il mondo dei tè pregiati in foglia (un’altra cosa rispetto alle bustine della grande distribuzione) è assimilabile al mondo del vino: ad accomunarli la fermentazione, l’invecchiamento, l’abbinamento con il cibo e tanto altro…

La foto di copertina l’ho letteralmente rubata a lei! Ad accompagnare il tè una bellissima Camelia Japonica! Ti piace?

Qui invece ti lascio un Proverbio giapponese a tema:

“L’amore e l’amicizia non si chiedono come l’acqua, ma si offrono come il tè”

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017