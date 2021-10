Bimbi esclusi dagli asili nido a Mirandola: si valutano le possibili soluzioni

MIRANDOLA- Le richieste di ammissione agli asili nido, pervenute al Comune di Mirandola, sono state numerose. Ma i posti non sono sufficienti e, inevitabilmente, sono all’incirca 28 i bimbi rimasti esclusi dalla graduatoria.

Un vero problema per le famiglie mirandolesi, per le quali le strutture comunali rappresentano a volte l’unico baluardo per riuscire a mantenere il difficile equilibrio quotidiano figli-lavoro.

Il Comune di Mirandola avrebbe già pensato a soluzioni alternative per risolvere il problema e, proprio per discutere e interfacciarsi con le famiglie, ha predisposto un incontro con i genitori sabato 23 ottobre alla sala consiliare del Comune.

All’incontro sarà presente l’assessora all’Istruzione Marina Marchi.

