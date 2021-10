Bomporto, l’assessore regionale Mammi inaugura l’Acetaia comunale

BOMPORTO – Anche Bomporto ha il suo “oro nero”. Dopo oltre tre anni di progettazione, grazie alla donazione di cinque botti da parte di altrettante aziende del territorio (Monari e Federzoni, Fattorie Giacobazzi, Bellei Luigi e figli, Alico, più la botte madre del solarese Giorgio Ferrari) e alla puntuale supervisione della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, sabato 16 ottobre inaugura l’acetaia comunale di Bomporto, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, del Gran Maestro della Consorteria dell’ABTM di Spilamberto, Maurizio Fini, e del presidente di Piacere Modena, Enrico Corsini .

Un omaggio sentito ad uno dei prodotti più identitari del territorio bomportese – si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di Bomporto – un’eccellenza che affonda le sue origini nella storia del paese e che continua ancora oggi non solo all’interno delle aziende che lo commercializzano, ma anche nelle case dei piccoli produttori che proseguono la tradizione per il consumo famigliare o per farne gradito omaggio a parenti e amici.

L’acetaia comunale di Bomporto, posta nel sottotetto del Palazzo Municipale recentemente restaurato, è attualmente affidata alle cure della comunità locale della Consorteria nella persona di Gianfranco Pizzolari, che ha l’incarico di seguire tutte le fasi di trattamento mentre l’intero iter per la sua realizzazione è stato seguito dal consigliere comunale Mario Lugli che ha curato le relazioni coi donatori e con la Consorteria.

L’inaugurazione di sabato 16 ottobre vedrà alle 11.15 i saluti in apertura del Sindaco di Bomporto Angelo Giovannini, a seguire gli interventi del Gran Maestro Maurizio Fini, di Enrico Corsini e dell’Assessore regionale Alessio Mammi, prima del taglio del nastro a mezzogiorno, dopo il quale vi sarà la possibilità per i partecipanti di visite guidate.

“ L’aceto Balsamico tradizionale fa parte della nostra storia, è nel nostro dna – spiega con soddisfazione il sindaco Giovannini – quindi era destino che il Comune di Bomporto avesse una propria acetaia. Non è un caso se da molti anni anche all’interno della storica Fiera di San Martino si svolge annualmente una serata dedicata all’Aceto Balsamico, appuntamento che riscuote sempre un’alta partecipazione e numerosi consensi”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017