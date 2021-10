Bomporto, volontari in campo per l’ambiente con la campagna “Puliamo il mondo”

BOMPORTO – Un impegno comune verso l’ambiente e il rispetto del verde pubblico. L’Amministrazione comunale di Bomporto aderisce a “Puliamo il mondo”, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, organizzando due giornate di pulizia delle aree verdi, in collaborazione con le associazioni del territorio, in particolare con gli Scout di Bomporto e Sorbara, Caritas, Basser Volley, Polisportiva Solarese, Baracca Beach, Viviamo Sorbara e Comitato genitori “Obiettivo Elementare”.

Domenica 17 ottobre, a Bomporto, e domenica 24 ottobre, a Solara e Sorbara, i volontari fanno squadra e scendono in campo contro il degrado urbano, in un’iniziativa di cittadinanza attiva e di responsabilità verso l’intera comunità. Muniti di guanti e pettorina gialla, i partecipanti alla campagna ripuliranno i parchi cittadini dai rifiuti abbandonati, un gesto concreto e allo stesso tempo un messaggio di sensibilizzazione per una maggiore cura del territorio.

Marcello Mandrioli, assessore all’Ambiente del Comune di Bomporto, presenta così l’iniziativa: “‘Puliamo il mondo’ sbarca nel nostro Comune. Inizia la collaborazione con Legambiente e, grazie alla disponibilità delle locali associazioni di volontariato, avremo due giornate dove volontari saranno all’opera per rimuovere i rifiuti nei parchi e nelle aree verdi individuate. Dopo le attività di plogging con i ragazzi della Scuola Media in primavera, questa volta, come promesso, coinvolgiamo anche gli adulti, in quello che vuole essere il primo di diversi appuntamenti sul nostro territorio comunale”.

‘Puliamo il mondo’ è l’edizione italiana di Clean Up the World, appuntamento di volontariato ambientale di respiro globale, portato in Italia nel 1993 da Legambiente, è presente su tutto il territorio nazionale grazie ai volontari dell’ambiente che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati e amministrazioni.

