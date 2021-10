Calcio, Seconda Categoria: ancora un successo per la Pol. Nonantola nel Girone G, Pol. Solarese prima nel Girone E

Si sono giocate nella giornata di ieri le gare valide per la quinta giornata del Girone E e per la quarta giornata dei Gironi G ed L di Seconda Categoria.

Nel Girone E, la Polisportiva Solarese ha conquistato la vetta della classifica in solitaria, a quota 10 punti, grazie al successo casalingo per 1-0 contro il 4 Ville APS. A decidere la gara, una rete di Diazzi al 75′, bravo a calciare di prima intenzione dopo che la barriera ospite aveva ribattuto un suo calcio di punizione, trovando, così, il gol vittoria. Già in precedenza, la Pol. Solarese aveva mostrato buone trame di gioco, andando vicino al gol con Pedrazzi e Fiozzi. Reti inviolate, invece, nel match tra Vis San Prospero e Rivara, che salgono rispettivamente a quota 8 e 7 punti in classifica, nonostante diverse occasioni sia da una parte che dall’altra, soprattutto nel secondo tempo: il Rivara sfiora il vantaggio al 56′, quando Goldoni prende campo e dal fondo mette una bella palla per Pradella, che di prima intenzione tira, ma il portiere della Vis San Prospero Pinelli compie un miracolo e dice no. Al 61’, è la Vis San Prospero ad avere una doppia occasione, prima con Lamore, poi sulla ribattuta con Zavatti, ma è sempre Pivanti a dire no. Nel finale, ancora San Prospero: Lamore approfitta di un errore difensivo e si trova davanti Pivanti che respinge nuovamente. Nelle altre gare del Girone E, la Sanmartinese trova il secondo successo casalingo consecutivo, dopo quello nel recupero di mercoledì contro il 4 Ville APS, contro la Villa d’Oro (1-0). A decidere il match, che consente alla formazione di casa di raggiungere quota 6 punti in classifica, è la rete di Negrelli su calcio di punizione. Seconda sconfitta consecutiva, invece, dopo quella arrivata nel derby contro il Rivara, per la Folgore Mirandola, battuta 3-2 in trasferta dal San Paolo, dopo essere stata in vantaggio di due reti. Avanti grazie ai gol di Napolitano al 45′ e Grosselle al 55′, la formazione mirandolese si fa rimontare nell’ultima mezz’ora dal gol di Barone (65′) e dalla doppietta di Franchini (78′ e 85′).

Nel Girone G, invece, altro successo (il quarto in quattro gare di campionato), per la Pol. Nonantola allenata dall’ex capitano del Modena Mayer, che supera per 3-2 in trasferta lo United Montefredente e si conferma prima in solitaria nel Girone. La gara è ricca di emozioni: alla mezz’ora il Montefredente segna con Iacenda, ma la Pol, Nonantola non si fa intimorire e pareggia subito con una conclusione di Sirotti dal limite. Poi, al 44′, mette la freccia e sorpassa con Richeldi. Al 58′ il Montefredente trova il pareggio con Bartoli, che ruba palla e segna il 2-2. La Pol. Nonantola non ci sta e, all’82’, trova il gol decisivo: mischia in area, Moccia calcia, ma il portiere di casa respinge; Gentile si avventa sulla palla e firma il gol del definitivo 3-2.

Nel Girone L, cade, invece, lo Junior Finale, sconfitto in casa 2-1 in rimonta da una Dogatese che trova così i suoi primi punti stagionali. Junior Finale in vantaggio in avvio di ripresa, quando Balthazi viene atterrato in area e trasforma il conseguente rigore. A metà ripresa arriva una duplice espulsione per doppia ammonizione: lasciano il terreno di gioco lo stesso Balthazi per lo Junior Finale e Artioli per la Dogatese. A quel punto, la gara si incattivisce e la compagine ferrarese ne approfitta, andando in rete prima con il colpo di testa di Masotti (75′) e poi con Zappaterra (78′) per il 2-1 finale.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 5:

Baracca Beach – Novellara Sportiva 2-2

Campogalliano – Daino Santa Croce 1-1

Carpine 1954 – Cabassi Union Carpi 4-0

Polisportiva Solarese – 4 Ville APS 1-0

San Paolo – Folgore Mirandola 3-2

Sanmartinese – Villa d’Oro 1-0

Vis San Prospero – Rivara 0-0

San Prospero: Pinelli, Garuti, Ganzerla (69’ Crisci)(cap)., Lamore F., Lazzari, Vezzali (11 Rosa), Bianchi (64’ Rossi), Manicardi, Lamore D., Daniele, Zavatti (71’ Gargano). A disp: Soffritti, Gargano, Rossi, Castelli, Crisci, Guidetti, Roda, Vuoccolo, Aventaggiato. All: Barbanti

Rivara: Pivanti, Quarta R. (80’ Lafranco), Goldoni, Grosselle, Luppi M., Vacchi, Malagoli R. (60’ Luppi R), Tassinari (cap)., Malagoli M. (85’ Quarta A), Pradella, Paganelli (75’ Assad). A disp: Pratissoli, Braghiroli, Lafranco, El Marjani, Quarta A., Luppi R., Assad, Golinelli, Pignatti. All: Pignatti

Ammoniti: 31’ Barbanti (allenatore Vis San Prospero), 38’ Paganelli

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 10

Villa d’Oro 9

Daino Santa Croce 8

Vis San Prospero 8

Baracacca Beach 8

Novellara Sportiva 7

Carpine 1954 7

Rivara 7

Campogalliano 7

Cabassi Union Carpi 7

San Paolo 6

Sanmartinese 6

Folgore Mirandola 6

4 Ville APS 3

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 4:

Appennino 2000 – Piumazzo 1970 2-3

Bazzanese Calcio 1923 – Ponte Ronca 0-4

Crespo Calcio – Monte San Pietro 2-2

Gaggio – Maranese 0-4

Pioppe Calcio – Zocca 1-0

S. Anna – Calcara Samoggia 1-0

United Montefredente – Pol. Nonantola Calcio 2-3

Montefredente: Tamboroni, Barbieri (31′ Teglia), Venturi (66’Mongio), Venturi, Motranga, Iacenda, Labanti (46′ Benassi), Pasquini, Labanti (46’Forlani), Bartoli, Zavoli A disp: Russelli, Mongio, Teglia, Benassi, Forlani, Lamma, Vitali, Bonadonna All Zanini

Pol. Nonantola: Bazzano, Erihoui, Zampirollo, Guastalli, Gentile, Setti, Dalledonne, Carnazza (66′ Sighinolfi), Sirotti (86′ Montanari), Richeldi (86′ Russo), Fowe (75′ Moccia) A disp: Pasini, Russo, Trenti, Sela, Conte, Sighinolfi, Moccia, Montanari, Gozzi All Mayer

Marcatori: 31′ Iacenda (M), 33′ Sirotti (N), 44′ Richeldi (N), 58′ Bartoli (M), 82′ Gentile (N).

Ammoniti: Teglia, Venturi, Mongio, Gentile

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 12

Pioppe Calcio 9

S. Anna 9

Ponte Ronca 7

Appennino 2000 7

Gaggio 7

United Montefredente 6

Maranese 6

Crespo Calcio 5

Monte San Ppietro 4

Piumazzo 1970 4

Zocca 3

Bazzanese Calcio 1

Calcara Samoggia 0

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 4:

Amici di Stefano 2017 – Ricci Francesco 3-0

Bondeno Calcio – Barco 2-0

Filo – Traghetto Molinella 1-1

Junior Finale – Dogatese 1-2

Junior Finale: Balboni, Mengoli (78′ Dall’Osso), Saccardo, Avanzi (52′ Mgoune), Fortini, Baldissara, Braida, Tassinari, Roncarati (46′ Gallerani), Tomassetti (68′ Maconi), Balthazi A disp: Del Grosso, Poletti, Dall’Osso, Maconi, Gallerani, Mgoune. All Varani



Dogatese: Fabbretti, Cavallina, Mattioli, Tenani, Zappaterra, Artioli, Fracasso (80′ Pasin), Pavani, Lupini, Balinetti (67′ Masotti), Bah Lamin A disp: Castellani, Droghetti, Pasin, Masotti, Dalla Libera, Grandi



Marcatori: 46′ rig Balthazi (J), 75′ Masotti (D), 78′ Zappaterra (D)



Ammoniti: Fortini, Mengoli, Saccardo. Espulsi: Balthazi (J), Artioli (D)

Laghese – Ostellatese 1-2

Santa Maria Codifiume – Nuova Codigorese 1-0

Riposa: Sorgente

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 12

Ostellatese 9*

Santa Maria Codifiume 9

Filo 7*

Amici di Stefano 6

Junior Finale 4*

Sorgente 4*

Nuova Codigorese 3*

Ricci Francesco 3*

Dogatese 3

Traghetto Molinella 2

Laghese 1*

Barco 0*

*una partita in meno

Foto di copertina: pagina Facebook Pol. Nonantola

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017