Camposanto, è online il nuovo sito web a misura del cittadino

CAMPOSANTO- Il progetto del nuovo portale è inserito tra le azioni portate avanti dal Servizio Informatico di Unione Comuni Modenesi Area Nord in tema di agenda digitale e in linea con il Piano triennale per l’informatica nella PA.

Il Comune ha aderito a Designers Italia, il Design System della Pubblica Amministrazione Italiana di AGID e Team Digitale per creare un modello per i siti dei Comuni in Italia.

Sono in corso ulteriori interventi, migliorativi e integrativi, e in questo senso l’Amministrazione invita alla collaborazione tutti i camposantesi.

Il sito si pone l’obiettivo di porre il cittadino al centro e di modellare i servizi digitali sulla base di esigenze concrete, evitando duplicazione di attività e creando servizi utili.

In home page, in evidenza, ci sono le notizie che riguardano le iniziative e gli avvisi dagli uffici; la sezione dedicata ai servizi online offre al cittadino le informazioni per accedere alle recenti innovazioni: come ottenere le credenziali Spid e come effettuare i pagamenti con PagoPa.

E’ possibile inviare segnalazioni e suggerimenti sul sito scrivendo a info@comune.camposanto.mo.it

