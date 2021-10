Cinema Teatro Comunale di Bomporto, al via le rassegne di cinema d’essai e per ragazzi

BOMPORTO – Due rassegne cinematografiche, una serale con film d’autore e di qualità italiani e stranieri per adulti tutti i venerdì alle 21 a partire dal 29 ottobre e fino al 10 dicembre, e una pomeridiana per ragazzi e famiglie la domenica alle 16.30 a partire dal 31 ottobre e fino al 12 dicembre. Torna il grande cinema al Cinema Teatro Comunale di Bomporto, a cura di ATER Fondazione che da quest’anno gestisce la programmazione sia cinematografica che teatrale in accordo con l’Amministrazione comunale. Ingresso unico 5 euro per tutti i film delle rassegne.

Si parte venerdì 29 ottobre con l’opera prima da regista dell’acclamato attore ViggoMortensen “Falling – Storia di un padre” da lui anche interpretato assieme a Lance Henriksen e Laura Linney. John Petersen vive con Eric e la sua figlia adottiva nel sud della California. L’uomo accoglie il padre conservatore a casa loro prima che vada in pensione, ma lui comincia ad essere affetto da degenerazione senile.

Domenica 31 ottobre ecco il grande successo per tutta la famiglia“Space Jam – New Legends” di Malcolm D. Lee. Il grande campione di pallacanestro LeBron James si unisce alla squadra dei Looney Tunes nel tentativo di sconfiggere la Goon Squad, composta da cloni computerizzati, e salvare suo figlio.

Venerdì 5 novembre arriva l’ultimo capolavoro del regista americano Paul Schrader “Il collezionista di carte” con Oscar Isaac, Tiffany Haddish e Ty Sheridan, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia da poco conclusa. William Tell ha trascorso un decennio in prigione, dove si è letto a fondo le meditazioni di Marco Aurelio e ha imparato a contare le carte, ovvero a tenere traccia di ogni carta giocata durante una partita. Una volta uscito mette a frutto la sua abilità girando per i casinò d’America e partecipando a numerosi tornei di poker. Non si fa cacciare dai gestori dei casinò perché sa mantenere obiettivi modesti: punta poco, vince (e perde) poco, e si allontana quando il gioco si fa duro. Ma il passato torna a bussare alla sua porta…

Un’opera prima italiana tra le migliori degli ultimi anni quella in cartellone venerdì 12 novembre: “Mondocane” di Alessandro Celli, interpretata da Alessandro Borghi e dai due giovanissimi esordienti Dennis Protopapa e Giuliano Soprano. Nel cast anche Barbara Ronchi e ‘l’amica geniale’ Ludovica Nasti. In un futuro prossimo, la città di Taranto è stata tagliata fuori dal resto del paese ed evacuata a causa dei danni provocati dall’acciaieria.

Venerdì 19 novembre Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli sono i protagonisti di “Maledetta primavera” diretto da Elisa Amoruso. Storia in parte autobiografica dell’adolescenza della regista a Roma, quando ha stretto un’amicizia speciale con un compagno di classe litigioso, che ha compensato in qualche modo i problemi con i genitori disadattati. Un film pieno di aria e di luce sotteso da ombre e paure inconfessabili.

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, giovedì 25 novembre arriva il film – vietato ai minori di 18 anni – “La scuola cattolica” diretto da Stefano Mordini e tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati Premio Strega nel 2016. Ambientato negli anni ’70, racconta la tipica vita scolastica all’interno di un rinomato istituto religioso maschile della Roma bene e si conclude con il tragico massacro del Circeo dove Donatella Colasanti e Rosaria Lopez vennero violentate e torturate e la seconda morì. Nel cast, oltre ai giovani attori protagonisti, spiccano Riccardo Scamarcio, Valeria Golino, Jasmine Trinca, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Gifuni e Valentina Cervi.

Venerdì 26 novembre ecco uno dei migliori film italiani della stagione, presentato in concorso all’ultima Mostra di Venezia: “Qui rido io” di Mario Martone con un immenso Toni Servillo accanto al quale – tra gli altri – Maria Nazionale, Iaia Forte, Roberto De Francesco, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta.

Eduardo Scarpetta, autore e attore teatrale di successo, decide di mettere in scena una parodia di ‘La figlia di Iorio’ di Gabriele D’Annunzio. Quando viene denunciato per plagio da D’Annunzio, la sua vita sembra andare in frantumi.

Ritorna il cinema per famiglie domenica 28 novembre con “Jungle Cruise” di JaumeCollet-Serra con nei ruoli principali Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Frank, capitano di un battello fluviale, viene ingaggiato per accompagnare in una missione nella giungla due fratelli esploratori. La spedizione deve vedersela con i pericoli della foresta e con pericolosi rivali.

Due attori di gran classe come Colin Firth e Stanley Tucci sono i protagonisti di “Supernova”, opera seconda del regista inglese Harry Macqueen, in programma venerdì 3 dicembre. Sam e Tusker si conoscono da 20 anni e da allora sono una coppia. Dopo che a Tusker è stato diagnosticato una demenza in rapida progressione, i due vogliono fare un viaggio attraverso l’Inghilterra mentre lui può ancora viaggiare.

La prima parte della rassegna serale si conclude venerdì 10 dicembre con uno dei film più acclamati della stagione, vincitore di due premi Oscar 2021 tra cui quello per il miglior attore protagonista: “The Father – Nulla è come sembra” di Florian Zeller con Anthony Hopkins e Olivia Colman. Pur vivace e a tratti lucido, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone. Nel rapporto con i suoi familiari, la vita dell’anziano uomo prosegue per frammenti confusi che la sua mente non sa più ricomporre.

La prima parte della rassegna per famiglie si conclude invece domenica 12 dicembre con il film d’animazione della Disney/Pixar “Ron – Un amico fuori programma” di Jean-Philippe Vine e Sarah Smith. La storia è quella di Barney, un ragazzino delle medie con difficoltà nei rapporti sociali, e Ron, il suo nuovo dispositivo digitale parlante e deambulante, che dovrebbe essere il suo “Migliore Amico Pronto all’Uso”.

Info e prenotazioni via mail a teatrocomunalebomporto@ater. emr.it; telefono 059 800776 o messaggio WhatsApp al cellulare 333 2424474. Biglietteria aperta il martedì dalle 15 alle 19, il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì dalle 18 alle 21. Vendita online sul circuito Vivaticket

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017