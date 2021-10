“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non solo!

Maranello – Prende vita la villa confiscata alle mafie

Grazie ai fondi della Regione Emilia-Romagna, quello che prima era un bene della ‘ndrangheta con tanto di spa abusiva, diventerà un b&b. Nella struttura ricettiva di proprietà del Comune, lavoreranno alcune donne vittime di violenza.

Ricollocazione disoccupati : arriva il programma dello Stato Gol

5 miliardi di euro stanziati per il piano Gol, (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) per 3 milioni di “beneficiari”. Di questi, almeno il 75% devono essere: donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55. Ammessi anche i percettori di Naspi e di Reddito di Cittadinanza. Il piano messo a punto dal Governo, da quanto emerge, è suddiviso in cinque percorsi differenziati in base all’esperienza lavorativa e alle caratteristiche del soggetto interessato. Si tratta di un iter a cavallo tra formazione, accompagnamento al lavoro e aggiornamento.

La porta d’accesso a Gol sono i centri per l’impiego e sarà attivo per il quinquennio 2021-2025.

Reggio Emilia – Elisa e Luca due viaggiatori instancabili che hanno deciso di fare della loro vita Il viaggio!

Da anni vivono raccontando sul web i loro viaggi per il mondo. Non è stato facile trasformare tutto questo in una professione, ma loro ce l’hanno fatta.

Ma in cosa consiste esattamente la professione del travel blogger? Consiste nel dare visibilità e produrre contenuti per il web a enti del turismo, tour operator, compagnie aeree e strutture ricettive. Durante il Covid hanno approfittato per preparare e rendere fruibile un corso di formazione online per Travel Blogger. Che dire: davvero un bel lavoro!

Bologna – “Si può vivere di solo pane” e Cristina vuole provarci.

Siamo a Bologna, nel quartiere Foscherara, dove da pochi mesi ha aperto ‘Da Madre Ignota’: il forno di comunità pensato per veicolare attraverso il pane una maggiore consapevolezza alimentare, economica ed etica. L’idea è frutto dell’esperienza di vita della trentenne Irene Conti che, dopo aver prima studiato Urbanistica e Pianificazione del Territorio e del Paesaggio e aver viaggiato, in Europa ma anche in India alla scoperta di realtà alternative, ha deciso di fermarsi nella sua città natale e di reinventarsi come fornaia.